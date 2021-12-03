Зеленський запросив до України прем’єра Угорщини

Про це передає ОПУ.

"Сьогодні виповнюється 30 років з того дня, як Угорщина третьою визнала незалежність України та стала першою державою, з якою ми встановили дипломатичні відносини. Ми завжди пам’ятатимемо цей вияв солідарності й підтримки України", - зауважив Зеленський.

Він відзначив налаштованість України на розвиток добросусідських відносин з Угорщиною на основі взаємоповаги й конструктивного діалогу.

Також Зеленський подякував Орбану за підтримку Угорщиною суверенітету й територіальної цілісності України, відзначивши, зокрема, участь Угорщини в інавгураційному саміті Кримської платформи.

Представники обговорили подальші кроки щодо розбудови двосторонньої співпраці та домовилися активізувати зусилля з метою досягнення прогресу з усіх питань, які зараз перебувають на порядку денному.

Зеленський запросив Віктора Орбана відвідати Україну з візитом.

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