Зеленський запросив премʼєра Люксембургу виступити з промовою у Верховній Раді
Володимир Зеленський запросив Ксав'є Бетеля, премʼєр-міністра Люксембургу, відвідати Київ та обговорити подальшу співпрацю
Про це президент України заявив під час промови у Палаті депутатів Люксембургу.
"Я запрошую вас відвідати нашу столицю, Київ, щоб ми могли в деталях обговорити нашу подальшу співпрацю. Будемо раді почути і ваш виступ у нашому парламенті – у Верховній Раді України", - сказав Зеленський.
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