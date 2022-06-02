Про це президент України заявив під час промови у Палаті депутатів Люксембургу.



"Я запрошую вас відвідати нашу столицю, Київ, щоб ми могли в деталях обговорити нашу подальшу співпрацю. Будемо раді почути і ваш виступ у нашому парламенті – у Верховній Раді України", - сказав Зеленський.





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