Зеленський заявив, що нагорода Politico - це відзнака для всіх українців
Президент Володимир Зеленський заявив, що нагорода Politico - це відзнака для всіх українців, а не тільки для голови держави
Про це він заявив під час церемонії вручення нагороди.
"Вдячний виданню Politico Europe за відзнаку для українців. Саме для українців – бо лідер може бути по-справжньому впливовим тільки тоді, коли він чи вона представляє не одного лиш себе, а спільну волю, спільну мрію, спільну мету його народу", - сказав він у промові, відео якої опубліковано у його Telegram.
За словами Зеленського, українці нині максимально об’єднані і максимально міцні.
"Ми зосереджені на захисті нашої незалежності – і тому нам стільки вдається. Ми опинились перед загрозою втратити все – і тому знайшли силу, щоби стати номером один", - сказав президент.
"І для мене честь – представляти всіх українців і спрямовувати нашу спіл ьну волю заради спільної мрії, заради спільної мети. Вірю, що і наступного року українці будуть найвпливовішими. Але – вже у мирі", - додав він.
- Американське видання Politico визнало Зеленського найвпливовішою людиною Європи, а президента РФ Володимира Путіна - "невдахою року".
- Напередодні Time назвав Володимира Зеленського та "дух України" символом 2022 року.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.51
Купівля 39.51Продаж 40.2
-
EUR
Купівля 40.78Продаж 41.8
- Актуальне
- Важливе