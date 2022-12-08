Зеленський заявив, що нагорода Politico - це відзнака для всіх українців

Про це він заявив під час церемонії вручення нагороди.

"Вдячний виданню Politico Europe за відзнаку для українців. Саме для українців – бо лідер може бути по-справжньому впливовим тільки тоді, коли він чи вона представляє не одного лиш себе, а спільну волю, спільну мрію, спільну мету його народу", - сказав він у промові, відео якої опубліковано у його Telegram.

За словами Зеленського, українці нині максимально об’єднані і максимально міцні.

"Ми зосереджені на захисті нашої незалежності – і тому нам стільки вдається. Ми опинились перед загрозою втратити все – і тому знайшли силу, щоби стати номером один", - сказав президент.

"І для мене честь – представляти всіх українців і спрямовувати нашу спіл ьну волю заради спільної мрії, заради спільної мети. Вірю, що і наступного року українці будуть найвпливовішими. Але – вже у мирі", - додав він.

Американське видання Politico визнало Зеленського найвпливовішою людиною Європи, а президента РФ Володимира Путіна - "невдахою року".

Напередодні Time назвав Володимира Зеленського та "дух України" символом 2022 року.

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