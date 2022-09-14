Зеленський змінив голову Національної служби посередництва і примирення
Зеленський звільнив голову Національної служби посередництва, примирення та призначив нового
Відповідні укази №649 та №648 з'явилися на сайті глави держави.
Президент України Володимир Зеленський звільнив Окіса Олександра Ярославовича з посади голови Національної служби посередництва і примирення згідно з поданою ним заявою.
На його посаду призначили Кухнюка Дмитра Володимировича.
- Раніше президент Зеленський призначив нових керівників СБУ у Чернігівській та Херсонській областях.
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