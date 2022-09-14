Зеленський змінив голову Національної служби посередництва і примирення

Відповідні укази №649 та №648 з'явилися на сайті глави держави.

Президент України Володимир Зеленський звільнив Окіса Олександра Ярославовича з посади голови Національної служби посередництва і примирення згідно з поданою ним заявою.

На його посаду призначили Кухнюка Дмитра Володимировича.

Раніше президент Зеленський призначив нових керівників СБУ у Чернігівській та Херсонській областях.

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