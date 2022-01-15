Зеленський зненацька відреагував на відставку Шевченка з "Дженоа"
Президент Володимир Зеленський закликав Андрія Шевченка після відставки з посади головного тренера італійської "Дженоа" повертатися до України
Про це Зеленський написав у facebook.
Президент побажав, щоб невдача у "Дженоа" була лише першим млинцем на початку великої тренерської кар'єри.
"Андрій Миколайович, Шева. Не лише вся наша країна, а й уся Європа знає, на яку гру здатна команда під твоїм керівництвом. Тому нехай це буде лише "перший клубний млинець нанівець" на початку великої кар'єри великого тренера. Віримо – не зламаєшся, знаємо, що станеш іще кращим! І головне. Найсильніше тебе люблять в Україні. Тому повертайся працювати додому", - закликав Зеленський.
Андрій Шевченко очолив "Дженоа" у листопаді 2021 року. Під керівництвом українця команда в чемпіонаті Італії зазнала шістьох поразок, тричі зіграла внічию та здобула одну перемогу в Кубку країни. У турнірній таблиці Серії А "Дженоа" перебуває у "зоні вильоту" - на 19-й позиції.
Останній матч під керівництвом Шевченка "Дженоа" зіграла проти "Мілану" в Кубку Італії, де програла у додатковий час 1:3.
З 2016 до 2021 року Андрій Шевченко тренував збірну України та вивів її до чвертьфіналу Євро-2020.
- Нагадаємо, 15 січня "Дженоа" оголосила про відставку Андрія Шевченка з посади головного тренера.
- Одразу після цього стало відомо, що Андрій Шевченко розпочав переговори зі збірною Польщі.
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