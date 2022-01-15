Шевченко після відставки з "Дженоа" розпочав переговори з новою командою, - ЗМІ

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра у twitter.

За його інформацією, одразу після відставки Шевченка із "Дженоа" Польський футбольний союз розпочав з українцем переговори.

Інформація про можливе призначення Шевченком головним тренером збірної Польщі з'являлася ще два тижні тому. Президент PZPN назвав українця цікавим тренером, але звернув увагу, що він пов'язаний контрактними зобов'язаннями з італійським клубом.

Збірна Польщі залишилася без тренера після відставки португальця Паулу Соузи, який очолив бразильський "Фламенго". 24 березня поляки зіграють у стиковому матчі відбору чемпіонату світу-2022 з росіянами.

Андрій Шевченко очолив "Дженоа" у листопаді 2021 року. Під керівництвом українця команда в чемпіонаті Італії зазнала шість поразок, тричі зіграла внічию та здобула одну перемогу в Кубку країни. У турнірній таблиці Серії А "Дженоа" перебуває у "зоні вильоту" - на 19-й позиції.

Останній матч під керівництвом Шевченка "Дженоа" зіграла проти "Мілану" в Кубку Італії, де основний час гри завершився внічию 1:1, але в овертаймі "россонері" забили два м'ячі і пройшли далі.

З 2016 до 2021 року Андрій Шевченко тренував збірну України та вивів її до чвертьфіналу Євро-2020.

Нагадаємо, 15 січня "Дженоа" оголосила про відставку Андрія Шевченка з посади головного тренера.

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