Зеленський зустрінеться з головою Єврокомісії 8 квітня, - Никифоров

Про це він заявив у етері телемаратону UAразом.



Сергій Никифоров зазначив, що з міркувань безпеки не може повідомити точний час зустрічі.



"Але десь упродовж дня (8 квітня, - ред.) президент України зустрінеться з Урсулою фон дер Ляєн", - зауважив він.



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