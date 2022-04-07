Зеленський зустрінеться з головою Єврокомісії 8 квітня, - Никифоров
Прессекретар президента Сергій Никифоров анонсував зустріч Володимира Зеленського й очільниці Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн 8 квітня
Про це він заявив у етері телемаратону UAразом.
Сергій Никифоров зазначив, що з міркувань безпеки не може повідомити точний час зустрічі.
"Але десь упродовж дня (8 квітня, - ред.) президент України зустрінеться з Урсулою фон дер Ляєн", - зауважив він.
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