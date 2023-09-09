Зеленський зустрівся з членом санкційної групи Макфолом: про що говорили
Президент Володимир Зеоенський провіз зустріч із директором Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі (FSI), послом Майклом Макфолом. Лідери говорили про посилення санкцій проти Росії
Про це написав Володимир Зеленський у telegram.
"Зустріч із директором Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі (FSI), послом Майклом Макфолом, який разом з Андрієм Єрмаком очолює Міжнародну робочу групу щодо санкцій проти Росії", - написав Зеленський.
Лідер держави наголосив, що наразі важливо посилювати санкції проти енергетичного, фінансового та банківського секторів росіян. Також, за словами президента, треба заблокувати постачання до Росії будь-яких компонентів і запчастин, які використовуються для виробництва ракет і дронів.
"Наша санкційна група вже продемонструвала вагомі результати. Розраховуємо на подальший тиск, який дасть Україні змогу швидше перемогти російський терор", - написав Зеленський.
- Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 8 вересня, заявив про паузу партнерів у санкціях проти Росії: він наголосив, що санкційний наступ світу має відновитися.
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