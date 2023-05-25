Зеленський зустрівся з міністром оборони Швеції: говорили про надання Україні бронетехніки та авіакоаліцію
Президент України розповів про зустріч з міністром оборони Швеції, новий пакет допомоги від Фінляндії та продовження торговельної лібералізації з ЄС
Про це йшлося у вечірньому зверненні.
"Під час зустрічі з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном обговорили можливість участі Швеції в авіаційній коаліції та започаткування окремої програми тренування українських пілотів на сучасних літаках західного виробництва", - йдеться у повідомленні.
Зеленський подякував Швеції за рішення приєднатися до міжнародної танкової коаліції на підтримку України й передати 10 танків "Леопард-2" та за лідерство у формуванні "коаліції БМП CV-90".
"Дуже дякую всьому шведському суспільству за велику підтримку нашої країни протягом всієї цієї повномасштабної війни. За підтримку як на полі бою, так і дуже важливу фінансову та гуманітарну допомогу", - додав президент.
Також він нагадав, що сьогодні Фінляндія відправила новий пакет оборонної підтримки – вже 16-й. Загальний обсяг цього пакету – понад 100 мільйонів євро.
"Є сьогодні й важливе рішення Ради Євросоюзу для України – ще на рік подовжено торговельну лібералізацію на українську продукцію. Фактично це повне скасування мит і квот до червня 24-го року. І це новий етап секторальної інтеграції нашої економіки – України та всього Європейського Союзу, те, що однозначно робить нас всіх у Європі сильнішими. У процесі нашого просування у Євросоюз таку лібералізацію – поки тимчасову – ми маємо зробити постійною, і без жодних винятків та обмежень. Власне, як це й має відповідати духу єдиної та вільної Європи – без бар’єрів", - повідомив Зеленський.
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