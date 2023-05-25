ЄС продовжив дію "економічного безвізу" з Україною на рік
Рада ЄС продовжила дію "економічного безвізу" з Україною. Це означає, що українські компанії, які експортують товари до ЄС, не сплачуватимуть жодних митних зборів, квот чи тарифів принаймні до червня 2024 року
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль та пресслужба Ради ЄС.
"Поновлюючи ці заходи, ЄС продовжує демонструвати свою непохитну політичну та економічну підтримку Україні, яка все ще стикається з неспровокованою та невиправданою військовою агресією з боку Росії" - йдеться у повідомленні.
Таким чином, ці заходи допоможуть Україні зберегти стабільні торговельні відносини з ЄС і підтримати економіку країни в дуже складних умовах.
Рада ЄС додає, що це рішення, разом зі значною військовою, фінансовою та гуманітарною допомогою, має вирішальне значення для підтримки довгострокового відновлення України.
Ця постанова застосовується до експорту фруктів та овочів, що підпадають під дію системи вхідних цін, а також сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, що підпадають під дію системи тарифних квот.
Денис Шмигаль подякував партнерам за підтримку й таке рішення: "Вдячні європейським партнерам за ухвалене рішення, яке допоможе українському бізнесу та українській економіці в надскладних воєнних умовах".
Регламент набуде чинності 6 червня, після того, як його підпишуть представники Європейської Ради та Європейського Парламенту й опублікують в Офіційному журналі.
- 27 квітня комітет Європарламенту підтримав продовження на рік безмитної торгівлі з Україною. Відтак його схвалили посли ЄС. Далі за це рішення мають проголосувати євродепутати під час пленарної сесії 8-11 травня. Воно набуде чинності наступного дня після публікації в Офіційному журналі ЄС.
- 28 квітня в розмові з президентом Євроради Зеленський запропонував продовжити безмитну торгівлю з ЄС на необмежений термін.
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