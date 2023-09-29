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Зеленський зустрівся з президенткою ЄБРР: серед тем розмови була енергетична безпека

29 вересня, 2023 п'ятниця
16:13
Економіка на фото президент України з президенткою ЄБРР

Президент України Володимир Зеленський 29 вересня зустрівся у Києві з президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Оділь Рено-Бассо

Про це повідомила пресслужба голови держави.

Зеленський зауважив, що в Україну навіть під час війни надходять значні інвестиції, але для стабільного розвитку їх має бути більше. Це спонукатиме біженців повертатися додому.

"Якщо ми матимемо надійну систему ППО та робочі місця, люди повертатимуться в Україну навіть зараз, поки триває війна. І наша країна не лише битиметься за свою свободу, а й продовжуватиме жити", – зазначив президент.

За його словами, Україна зацікавлена у продовженні співпраці з ЄБРР, зокрема у сфері енергетичної безпеки, фінансуванні торгівлі, підтримці критично важливої інфраструктури та муніципалітетів, продовольчій безпеці, корпоративному секторі тощо.

Також Зеленський розповів про потреби у фінансуванні для реалізації проєктів у приватному секторі, а також залучення додаткового приватного капіталу для відновлення країни.

Своєю чергою президентка ЄБРР відзначила, що економіка України стабілізувалася й продовжує працювати на значній частині території країни. Вона пообіцяла допомогу Укренерго у зведенні захисних споруд навколо енергооб'єктів, Нафтогазу – для забезпечення достатніх обсягів блакитного палива. Також Оділь Рено-Бассо запевнила в намірах ЄБРР продовжувати фінансування проєктів Укрзалізниці. За її словами, ЄБРР працює над збільшенням свого статутного капіталу, що дасть змогу спрямувати додаткове фінансування на відбудову України.

Новини
Україна
Володимир Зеленський
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