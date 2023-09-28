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Головна Економіка ЄБРР розширить фінансування проєктів в Україні: основні напрямки

ЄБРР розширить фінансування проєктів в Україні: основні напрямки

28 вересня, 2023 четвер
07:02
Економіка ЄБРР

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) збільшить фінансову підтримку українського бізнесу у 2023 та 2024 роках

Про це повідомило Міністерство економіки України.  

Основні напрямки співпраці 2024 року стосуватимуться фінансування виробників обладнання для розмінування сільськогосподарських земель, проєкту страхування воєнних ризиків, а також кредитування реального сектору економіки. 

Актуальні напрямки співпраці на цей і майбутній рік обговорили під час зустрічі першої віцепрем’єрки – міністерки економіки України Юлії Свириденко та президентки ЄБРР Оділь Рено-Бассо.

"ЄБРР готовий долучитись до фінансування розмінування аграрних земель та розробити спеціальний фінансовий продукт у співпраці з банками та міністерством із фінансування робочого капіталу для виробників спецтехніки для розмінування. Це може дати поштовх для розвитку технологій та машинобудування в Україні", – розповіла Юлія Свириденко.

Під час зустрічі також йшлося про подальшу співпрацю між ЄБРР та організаціями фінансування розвитку (Development Finance Institutions, DFI) задля координації зусиль з інвестування в Україну, особливо в приватний сектор економіки. А крім того – збільшення прямого кредитування українського приватного бізнесу, а також підтримки ліквідності держкомпаній.

Ще однією темою для обговорення стало страхування воєнних ризиків. 

"ЄБРР готує юридичне структурування та управління відповідним проєктом, а також підготовку продукту зі страхування товарів у дорозі та на складах від воєнних ризиків разом з українськими страховими компаніями. На наступних етапах проєкт може теж включати страхування інвестиційних ризиків", – зазначила Свириденко.

Окремо обговорили можливість залучення ЄБРР у фінансування програм державної підтримки українського бізнесу, таких як "Доступні кредити 5-7-9%" чи гранти на підтримку переробних виробництв та малого бізнесу.

Довідка. На сьогодні ЄБРР бере участь у 547 проєктах в Україні. Сукупні інвестиції ЄБРР в Україну становлять 18 млрд 384 млн євро.

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