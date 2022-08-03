Зеленський звернувся до Китаю через позицію Пекіна щодо війни РФ проти України
Президент України Володимир Зеленський закликав Китай долучитися до цивілізованого світу та виступити проти Росії
Про це Зеленський заявив під час спілкування зі студентами австралійських університетів, повідомляє Офіс президента.
"Я би хотів, щоб Китай долучився до об'єднаної світової позиції щодо тиранії Росії проти України. Зараз це не відбулося. Китай стоїть осторонь. На сьогодні Китай балансує і має нейтралітет. Я скажу чесно, що цей нейтралітет набагато краще, ніж Китай би доєднався до Росії. Я вірю, що китайське суспільство та народ зробить розумний вибір. Для нас важливо, аби Китай не допомагав Росії", - наголосив Зеленський.
- 25 травня Володимир Зеленський заявив, що Україну влаштовує нейтральна позиція Китаю щодо війни з Росією.
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