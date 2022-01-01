Зеленський звернувся до Макрона після початку головування Франції у Раді ЄС

Про це Зеленський написав у twitter.

Президент заявив, що розраховує на підтримку європейських прагнень України та подальше поглиблення співпраці з ЄС.

"Вітаю Еммануеля Макрона із початком головування Франції у Раді ЄС. Бажаю успіхів у просуванні амбітного порядку денного ЄС та подоланні викликів. Розраховуємо на підтримку європейських прагнень України та подальше поглиблення співпраці України та Європейського Союзу, зокрема у сфері безпеки", - написав Зеленський.

