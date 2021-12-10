Зеленський обговорив з Макроном роботу ТКГ і розблокування Нормандського формату

Про це у Twitter написав Володимир Зеленський.



"Поговорив з Еммануелем Макроном про розблокування Нормандського формату й роботи ТКГ. Узгодили спільні подальші кроки. Обговорили загрози енергетичній безпеці України та диверсифікацію джерел енергоносіїв", - зазначив він.



Президент також подякував Еммануелю Макрону за позитивну оцінку поточних реформ.

Нагадаємо, у ЄС заявили, що через відмову РФ визнавати себе учасницею війни на Донбасі переговори в Нормандському форматі й ТКГ зайшли в глухий кут.

Пізніше на спільній із канцлером Німеччини Олафом Шольцем пресконференції президент Франції підкреслив, що Нормандський формат зберігає свою актуальність."Я говорив сьогодні вранці із президентом України Володимиром Зеленським. Ми розглянемо це питання наступного тижня на полях саміту "Східного партнерства в Брюсселі" у середу. Ми матимемо можливість обговорити, прийняти нові ініціативи. Але нормандський формат зберігає свою актуальність", - заявив Макрон.

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