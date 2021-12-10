Зеленський обговорив з Макроном роботу ТКГ і розблокування Нормандського формату
Президент України Володимир Зеленський і президент Франції Еммануель Макрон обговорили розблокування Нормандського формату й узгодили подальші спільні дії
Про це у Twitter написав Володимир Зеленський.
"Поговорив з Еммануелем Макроном про розблокування Нормандського формату й роботи ТКГ. Узгодили спільні подальші кроки. Обговорили загрози енергетичній безпеці України та диверсифікацію джерел енергоносіїв", - зазначив він.
Президент також подякував Еммануелю Макрону за позитивну оцінку поточних реформ.
"Я говорив сьогодні вранці із президентом України Володимиром Зеленським. Ми розглянемо це питання наступного тижня на полях саміту "Східного партнерства в Брюсселі" у середу. Ми матимемо можливість обговорити, прийняти нові ініціативи. Але нормандський формат зберігає свою актуальність", - заявив Макрон.
- Нагадаємо, у ЄС заявили, що через відмову РФ визнавати себе учасницею війни на Донбасі переговори в Нормандському форматі й ТКГ зайшли в глухий кут.
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