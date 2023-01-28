Зеленський звернувся до новообраного президента Чехії
Президент України Володимир Зеленський привітав Петра Павела із перемогою на президентських виборах у Чехії
Про це Зеленський написав у твіттері.
"Щиро вітаю генерала Павела із переконливою перемогою на виборах Президента Чеської Республіки. Ціную вашу підтримку України та нашої боротьби проти російської агресії", - наголосив Зеленський.
Президент підкреслив, що буде радий "тісній особистій співпраці на благо народів України та Чехії та в інтересах об'єднаної Європи".
Відомо, що під час проведення передвиборчої агітації Петр Павел виступав за зібльшення військової допомоги Україні. Натомість його головний опонент Андрей Бабіш вимагав її скорочення.
- Екскомандувач генштабу Чехії, відставний генерал Петр Павел у неділю, 28 січня 2023 року, переміг мільярдера Андрея Бабіша за підсумками другого туру виборів чеського президента. Після підрахунку 90% голосів прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала привітав Павела з обранням на посаду глави держави.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.91
Купівля 39.91Продаж 40.59
-
EUR
Купівля 42.6Продаж 43.59
- Актуальне
- Важливе