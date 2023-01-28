Зеленський звернувся до новообраного президента Чехії

Про це Зеленський написав у твіттері.

"Щиро вітаю генерала Павела із переконливою перемогою на виборах Президента Чеської Республіки. Ціную вашу підтримку України та нашої боротьби проти російської агресії", - наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що буде радий "тісній особистій співпраці на благо народів України та Чехії та в інтересах об'єднаної Європи".

Відомо, що під час проведення передвиборчої агітації Петр Павел виступав за зібльшення військової допомоги Україні. Натомість його головний опонент Андрей Бабіш вимагав її скорочення.

Екскомандувач генштабу Чехії, відставний генерал Петр Павел у неділю, 28 січня 2023 року, переміг мільярдера Андрея Бабіша за підсумками другого туру виборів чеського президента. Після підрахунку 90% голосів прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала привітав Павела з обранням на посаду глави держави.