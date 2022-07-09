Про це свідчать відповідні укази опубліковані на сайті президента.

Президент звільнив Андрія Мельника з посади посла України у Німеччині, Любов Непоп - Угорщині, Вячеслава Яцюка - Норвегії, Євгена Перебийноса - Чехії та Ігоря Поліха. Останній за сумісництвом обіймав посаду посла в Індії, Республіці Мальдіви, Федеративній Демократичній Республіці Непал, Демократичній Соціалістичній Республіці Шрі-Ланка та Народній Республіці Бангладеш.

25 червня Зеленський звільнив надзвичайних і повноважних послів у Грузії, Ірані, Словаччині, Португалії та Лівані.

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