Зеленського на виборах президента підтримали б 25% українців, а Порошенка – 14%, - опитування "Рейтингу"

Такі дані серед тих, хто визначився з кандидатом і пішов би на вибори, наводить соціологічна група "Рейтинг".

Якби найближчим часом відбулися вибори президента, то 25,1% проголосували б за Володимира Зеленського (серед тих, хто голосуватиме та визначився з вибором).

У свою чергу, 14,1% підтримали б п’ятого президента Петра Порошенка.

Лідерку "Батьківщини" Юлію Тимошенко підтримали б 10,1%, а за нардепа ОПЗЖ Юрія Бойка проголосували б 9,5%.

За колишнього голову ВРУ Дмитра Разумкова - 7,3% українців, 7,1% – за Ігоря Смешка (партія "Сила і честь"), 6,0% – політика, власника телеканалу "НАШ" Євгена Мураєва, 5,1% – Володимира Гройсмана ("Українська стратегія Гройсмана"), 4,3% – за політика Анатолія Гриценка, 3,9% – політика Олега Ляшка. Інші набрали менше 3%.







Дослідження проведене соціологічною службою Рейтинг протягом 21-23 жовтня 2021 року серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донецької й Луганської областей. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0.

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