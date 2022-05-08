Зеленського запросили на сьогоднішній саміт G7

Про це радник Офісу президента Андрій Єрмак написав у телеграмі.

"Сьогодні, в день пам'яті та примирення, країни Великої Сімки вже вкотре продемонстрували повну й беззаперечну солідарність з Україною в нашій боротьбі за волю й незалежність. На сьогоднішній саміт Сімки запрошено Президента Володимира Зеленського", - наголосив він.

За результатами заходу ухвалять спільний документ, який міститиме не лише слова щодо підтримки права України на самозахист, але й анонс конкретних дій.

"Я поки що не можу розкривати деталей цієї заяви. Але хочу заявити, що весь цивілізований світ підтримує нашу незалежність, захист територіальної цілісності, економічну та енергетичну безпеку. Україна буде швидко відновлюватися. А для країни, яка розв’язала цю жахливу, несправедливу і криваву війну, наслідки будуть дуже і дуже сумними", - зауважив Андрій Єрмак.

7 травня повідомляли, що Володимир Зеленський 8 травня візьме участь у віртуальній зустрічі лідерів G7.

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