Зєля дав команду: русні - волю, патріотам - тюрми, - Левус

Про це він написав у Facebook.



Левус нагадав, що Дарницький районний суд Києва звільнив "Топаза" від кримінальної відповідальності та закрив справу про викрадення людини.



Причиною суд назвав закінчення термінів давності.



"За даними слідства, Кромський допомагав групі тітушок, що в ніч на 21 січня 2014 викрала Владислава Іваненка. Його прийняли за активіста Майдану, після захоплення - катували, але потім відпустили. Факт цього викрадення підтверджений обвинувальним вироком щодо тітушки Сергія Чемеса, який пішов на угоду зі слідством та дав свідчення під час судового розгляду", - написав активіст.



Він додав, що звільнив "антимайданівця" від відповідальності суддя Андрій Скуба, який поповнить базу Правотворця (громадська організація, яка формує базу осіб, причетних до політичного переслідування громадян України).



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