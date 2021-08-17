Землетрус на Гаїті: кількість жертв перевищила 1,4 тис. людей
Через землетрус на Гаїті загинуло щонайменше 1419 осіб, постраждало - 6 тис. людей
Такі дані наводить Агентство цивільного захисту Карибського басейну, передає АР.
Лікарня на південному заході країни переповнена, людей клали у внутрішніх двориках, коридорах та верандах.
За словами чиновників, землетрус призвів до руйнування понад 7 тис. будинків та пошкодження ще 5 тис. будинків. 30 тис. сімей залишилися без даху над головою.Також зруйновані або пошкоджені лікарні, школи та офіси.
- Нагадаємо, епіцентр коливань 14 серпня знаходився приблизно за 150 км на захід від столиці Гаїті Порт-о-Пренс і мав глибину 10 км.
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