Про це він розповів у вечірньому зверненні за 30 січня.

У переговорах також брали участь міністр оборон й міністр закордонних справ Данії.

"Я подякував Данії за надану оборонну підтримку, за суттєве посилення нашої артилерії, за готовність долучитися до танкової коаліції. Обговорили сьогодні, що ще можемо зробити, щоб посилити українських воїнів", - розповів Зеленський.

Він також повідомив, що країна підтримала Чорноморську експортну ініціативу та приєдналася до програми "Зерно з України" – Grain from Ukraine.

"Той факт, що ми маємо суттєвий прогрес щодо продовольчої безпеки, доводить, що можемо досягти прогресу й щодо інших пунктів нашої формули миру. Сьогодні ми обговорили, якою конкретно може бути участь Данії в реалізації пунктів формули миру", - розповідає глава держави.

Окрім того, зазначається, що Данія взяла на себе шефство з відновлення Миколаєва. Зеленський повідомив, що вже розпочато проєкт з відновлення водопостачання та очищення води у місті.

"Миколаїв – це місто, над відбудовою якого Данія взяла шефство. Це потреба у проектах у галузі енергетики, інфраструктури, у соціальній сфері, у виробництві. Особливо відчутно для Миколаєва – очищення води, відновлення нормального водопостачання, яке було зруйноване російськими окупантами. Вже є відповідний проєкт за участю Данії, реалізація якого почалася", - йдеться у зверненні.

Президент закликав Данію долучитися до зусиль України із захисту спортивних структур і міжнародного олімпійського руху від дискредитації через намагання окремих представників спортивної бюрократії допустити російських спортсменів до міжнародних змагань.

19 січня на засіданні ради зовнішньої політики у Данії вирішили передати Україні артилерійські системи - 19 французьких гаубиць CAESAR.

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