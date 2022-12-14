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"Зернова ініціатива": через дії РФ у Босфорі 81 судно очікує в черзі на перевірку

14 грудня, 2022 середа
15:31
Економіка

14 грудня з портів вийшло ще чотири судна з 69,5 тис. тонн української продукції для Азії, проте в Босфорі РФ реєструє не більше 3 суден в день, у зв'язку з цим 81 судно очікує в черзі на перевірку

Про це інформує Міністерство інфраструктури України.

"Зернова ініціатива: з портів Великої Одеси вийшли 4 судна з 69,5 тис. тонн агропродукції для Азії", - пише пресслужба.

Повідомляється, що серед них танкери SELINA II, MED PACIFIC з 54 тис. тонн соняшникової олії для Індії.

"В Босфорі 81 судно очікує на перевірку (61 - на вхід, 20 - на вихід). Ситуація з чергою стабільно важка - РФ так само реєструє не більше 3 суден в день, при необхідних 12", - пояснюють у пресслужбі.

Нині під обробкою в одеських портах знаходиться 21 судно, на які завантажують 665,8 тис. тонн українських агротоварів.

Станом на 14 грудня по "зерновому коридору" рухається один корабель з 63,5 тис. тонн продовольства.

Загалом 1 серпня з портів Одеси вийшли 554 судна, які експортували 13,9 млн тонн української продукції до країн Азії, Європи та Африки.

  • "Зернову угоду", яка дозволила відновити експорт продовольства з портів України, продовжили на 120 днів. Рішення було ухвалено 17 листопада у Стамбулі.
  • Туреччина, за посередництва якої було укладено "зернову угоду", хоче продовжити її термін на рік.
  • 9 грудня президент України Володимир Зеленський сказав, що Росія утримує в портах судна з українським зерном по 3-5 тижнів, через що щомісячно недоекспортовується 2-3 млн тонн української агропродукції.
  • 9 грудня з порту Одеса вийшло судно з 25 тисячами тонн української пшениці для Сомалі. Це вже третє судно в межах ініційованої президентом Володимиром Зеленським програми Grain From Ukraine.  

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