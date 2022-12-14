"Зернова ініціатива": через дії РФ у Босфорі 81 судно очікує в черзі на перевірку
14 грудня з портів вийшло ще чотири судна з 69,5 тис. тонн української продукції для Азії, проте в Босфорі РФ реєструє не більше 3 суден в день, у зв'язку з цим 81 судно очікує в черзі на перевірку
Про це інформує Міністерство інфраструктури України.
"Зернова ініціатива: з портів Великої Одеси вийшли 4 судна з 69,5 тис. тонн агропродукції для Азії", - пише пресслужба.
Повідомляється, що серед них танкери SELINA II, MED PACIFIC з 54 тис. тонн соняшникової олії для Індії.
"В Босфорі 81 судно очікує на перевірку (61 - на вхід, 20 - на вихід). Ситуація з чергою стабільно важка - РФ так само реєструє не більше 3 суден в день, при необхідних 12", - пояснюють у пресслужбі.
Нині під обробкою в одеських портах знаходиться 21 судно, на які завантажують 665,8 тис. тонн українських агротоварів.
Станом на 14 грудня по "зерновому коридору" рухається один корабель з 63,5 тис. тонн продовольства.
Загалом 1 серпня з портів Одеси вийшли 554 судна, які експортували 13,9 млн тонн української продукції до країн Азії, Європи та Африки.
- "Зернову угоду", яка дозволила відновити експорт продовольства з портів України, продовжили на 120 днів. Рішення було ухвалено 17 листопада у Стамбулі.
- Туреччина, за посередництва якої було укладено "зернову угоду", хоче продовжити її термін на рік.
- 9 грудня президент України Володимир Зеленський сказав, що Росія утримує в портах судна з українським зерном по 3-5 тижнів, через що щомісячно недоекспортовується 2-3 млн тонн української агропродукції.
- 9 грудня з порту Одеса вийшло судно з 25 тисячами тонн української пшениці для Сомалі. Це вже третє судно в межах ініційованої президентом Володимиром Зеленським програми Grain From Ukraine.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.51
Купівля 39.51Продаж 40.21
-
EUR
Купівля 41.08Продаж 42.19
- Актуальне
- Важливе