"Зернова ініціатива": за вихідні з українських портів вивезли 153 тис. тонн агропродукції
За вихідні з портів Великої Одеси "зерновим коридором" вийшли шість суден зі 153 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи
Про це повідомляє Мінінфраструктури.
Нині в портах Великої Одеси під обробкою 21 судно, на яке завантажують 800 тис. тонн української агропродукції.
"Зерновим коридором" до українських портів рухається одне судно. При цьому в Босфорі зростає черга з суден, які очікують на інспекцію.
"Станом на 15 січня, в черзі 109 суден, з яких 22 завантажені агропродукцією. Російська делегація продовжує гальмувати інспекції та відмовляється працювати після 15.30. З 81 заявленого на участь в Ініціативі судна зареєстрували лише 2", - зазначає відомство.
Усього з 1 серпня 2022 року з портів Великої Одеси вийшли 653 судна, які експортували 17,5 млн тонн української агропродукції до країн Азії, Європи та Африки.
- 13 січня до країн Африки, Азії та Європи відправили перший у 2023 році вантаж з мільйоном тонн української агропродукції.
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