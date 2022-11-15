"Зерновий коридор" і теракт у Стамбулі: Білий дім розкрив деталі переговорів Байдена та Ердогана
Президенти США та Туреччини Джо Байден і Реджеп Ердоган на полях саміту G20 на Балі обговорили "зернову угоду", яка дозволила експортувати українське збіжжя, а також теракт у Стамбулі
Зміст зустрічі розкрила пресслужба Білого дому.
Білий дім не анонсував зустріч заздалегідь, а американським журналістам, які супроводжували Байдена на G20, не дозволили її висвітлювати.
Згідно з повідомленням адміністрації Байдена, вони з Ердоганом обговорили теракт у Стамбулі та міжнародні зусилля з експорту українського зерна.
"Президент Байден висловив вдячність президентові Ердогану за його зусилля щодо відновлення Чорноморської зернової ініціативи, яка, як вони обоє погодилися, має вирішальне значення для підвищення глобальної продовольчої безпеки в умовах війни з Росією, і що ініціативу має бути продовжено", - заявили у Білому домі.
Крім того, Байден висловив "глибоке співчуття" президентові Ердогану та народу Туреччини у зв'язку з актами насильства в Стамбулі і чітко дав зрозуміти, що "ми підтримуємо нашого союзника НАТО", додали в пресслужбі.
- У неділю, 13 листопада, в центрі турецького міста Стамбул на пішохідній туристичній вулиці Істікляль пролунав вибух. Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що вибух може бути терористичним актом.
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