Зміст зустрічі розкрила пресслужба Білого дому.

Білий дім не анонсував зустріч заздалегідь, а американським журналістам, які супроводжували Байдена на G20, не дозволили її висвітлювати.

Згідно з повідомленням адміністрації Байдена, вони з Ердоганом обговорили теракт у Стамбулі та міжнародні зусилля з експорту українського зерна.

"Президент Байден висловив вдячність президентові Ердогану за його зусилля щодо відновлення Чорноморської зернової ініціативи, яка, як вони обоє погодилися, має вирішальне значення для підвищення глобальної продовольчої безпеки в умовах війни з Росією, і що ініціативу має бути продовжено", - заявили у Білому домі.

Крім того, Байден висловив "глибоке співчуття" президентові Ердогану та народу Туреччини у зв'язку з актами насильства в Стамбулі і чітко дав зрозуміти, що "ми підтримуємо нашого союзника НАТО", додали в пресслужбі.

У неділю, 13 листопада, в центрі турецького міста Стамбул на пішохідній туристичній вулиці Істікляль пролунав вибух. Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що вибух може бути терористичним актом.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb