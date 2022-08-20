"Зерновий коридор": за 20 днів з українських портів вийшли 27 суден, 18 зайшли
За 20 днів з початку роботи "зернового коридору" з українських морських портів вийшло 27 суден, на борту яких було 670 тисяч тонн агропродукції
Про це повідомило Міністерство інфраструктури України у facebook, оприлюднивши відповідне відео.
Під завантаження у порти зайшли 18 суден. Також на розгляді перебувають близько 40 заявок на захід до портів.
"Україна дотримується своїх зобов'язань перед світом у боротьбі з глобальним голодом. Дякуємо союзникам за виконання безпекових гарантій в Чорному морі", - зазначили у міністерстві.
- Станом на 13 серпня з українських портів вийшли 16 суден із вантажем для семи країн у Європі, Азії та Африці.
- 15 серпня стало відомо, що ще шести суднам дали дозвіл на прохід через морський гуманітарний коридор у Чорному морі та вивезення українського зерна.
- 17 серпня з портів Одеса та Чорноморськ вийшли ще чотири судна з українським продовольством.
- 20 серпня Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що близько 650 тисяч тонн українського зерна прямують на світові ринки, що показує потенціал роботи зернової угоди та спільного координаційного центру у Стамбулі.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.46
Купівля 39.46Продаж 40.27
-
EUR
Купівля 39.7Продаж 40.78
- Актуальне
- Важливе