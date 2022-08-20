"Зерновий коридор": за 20 днів з українських портів вийшли 27 суден, 18 зайшли

Про це повідомило Міністерство інфраструктури України у facebook, оприлюднивши відповідне відео.

Під завантаження у порти зайшли 18 суден. Також на розгляді перебувають близько 40 заявок на захід до портів.

"Україна дотримується своїх зобов'язань перед світом у боротьбі з глобальним голодом. Дякуємо союзникам за виконання безпекових гарантій в Чорному морі", - зазначили у міністерстві.

Станом на 13 серпня з українських портів вийшли 16 суден із вантажем для семи країн у Європі, Азії та Африці.

15 серпня стало відомо, що ще шести суднам дали дозвіл на прохід через морський гуманітарний коридор у Чорному морі та вивезення українського зерна.

17 серпня з портів Одеса та Чорноморськ вийшли ще чотири судна з українським продовольством.

20 серпня Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що близько 650 тисяч тонн українського зерна прямують на світові ринки, що показує потенціал роботи зернової угоди та спільного координаційного центру у Стамбулі.

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