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Головна війна з Росією Згурець: Існує ризик створення умовного інформаційного поля з висвітлення ситуації на фронті без аналітичної оцінки експертів
Ексклюзив

Згурець: Існує ризик створення умовного інформаційного поля з висвітлення ситуації на фронті без аналітичної оцінки експертів

12 серпня, 2022 п'ятниця
13:00
війна з Росією Сергій Згурець

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, Сергій Згурець, вважає, що висвітлення ситуації на фронті є важливою суспільно-політичною функцією як для ЗМІ, так і для експертів, які мають оцінювати ситуацію та доводити інформацію до суспільства

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

Сергій Згурець прокоментував звернення президента України до тих, хто дає  оцінки та коментарі щодо ситуації на фронті, а також повідомлення  заступниці міністра оборони Ганни Маляр щодо неназваного за ім'ям військового, який розкрив стратегічну для ЗСУ інформацію.

"Заява Ганни Маляр та вечірнє звернення президента Зеленського стосувалося того, що військові посадові особи мають менше говорити про плани та не займатися самопіаром. Як потім стало відомо, що це стосувалося генерала Марченка, який говорив про стовідсоткове звільнення Херсонщини, тобто про те, що  такі плани є і створюються до того всі передумови. Я розумію, що стосовно Марченка були ці заяви з боку заступниці міністра оборони", - зазначив Згурець.

Аналітик пояснив, що висвітлення ситуації на фронті є важливою суспільно-політичною функцією як для ЗМІ, так і для експертів, які мають оцінювати ситуацію і доводити інформацію до суспільства.

"Яким чином збалансувати аналітичні оцінки з баченням ситуації на фронті лише Міністерством оборони та Генштабом, як на мене, є певним викликом. Тому, що ми читаємо закордонні мас-медіа, зведення Генштабу, робимо власні оцінки й кристалізовані висновки намагаємося донести до наших глядачів та читачів. Це власне і є місія експертів та журналістів. Якщо ми зараз унормовуємо або прибираємо компонент власних оцінок у діях на фронті, то це не зовсім оптимальний варіант", - зауважив військовий експерт.

Сергій Згурець додав, що з одного боку ми розуміємо ефективність дій СБУ у правовому полі, але з іншого боку баланс полягає у тому, щоб мати різне бачення ситуації, яка відбувається на полі бою.

"Створити умовне інформаційне поле, яке не буде зображати справжню картину, несе ризики внутрішньої кризи, коли реальність не буде сходитися з тим, що ми чуємо з екранів телевізорів. І цей баланс, наближений до реальності, надзвичайно важливий, також небезпечний і чутливий елемент взаємодії суспільства і влади", - відсумував Згурець.

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Суспільство
Сергій Згурець
Військові новини
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