Згурець: Міфи Росії про захист Бєлгородської області руйнуються

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

Експерт наголосив, що населення зрозуміло, що влада вкотре не піклується про них.

"Ми бачимо, що ці рейдові дії російських добровольців продемонстрували низьку ефективність російської армії, прикордонних військ. Також створили нову реальність, на яку російська армія має реагувати. Тобто ми бачимо, що жодних систем оборони там не побудовано - заходь хто хоче. Фактично руйнуються всі міфи російської сторони проте, що вони спроможні захищати там власне населення", - розповів Згурець.

Наразі інформації щодо продовження у Бєлгороді та області рейдових дій легіону "Свобода Росії" та Російського добровольчого корпусу немає.

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"Якщо брати лише тактику, то фактично рейдові дії здійснюють там до трьох діб, вони (добровольці, - ред.) спираються на власні запаси палива та боєприпасів. За тактичними розрахунками добровольці мали б вже за цей час повернутися на українську територію, але підтверджень цього ще немає", - додав директор інформаційно-консалтингової компанії.

Також Згурець зауважив, що рейд проходить без захоплення російських територій.