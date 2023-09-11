Згурець: На півдні ЗСУ створюють передумови для подальшого просування, є позитивні зміни біля Бахмута

Про це він розповів в етері Еспресо.

"На півдні наші війська створюють передумови для подальшого просування. Це бойові дії у напрямку Токмака, де відбувається тиск на ворога від Роботиного у напрямку Вербового і далі. Зважаючи на повідомлення Генштабу вчора 10 вересня, там російські війська намагаються проводити контратаки, але вклинення українських сил між Роботиним і Вербовим з подальшим просуванням говорить про наш стійкий прогрес. Армія РФ перекинула на цю ділянку резерви, робить спроби посилювати це угруповання на флангах. Однак і ми так само посилились на флангах, аби мінімізувати ризики ворожих контратак", - пояснив військовий експерт.

Сергій Згурець зауважив, що загальна ситуація виглядає доволі прогнозовано з огляду на те, якщо у нас буде достатньо сил та артилерії, то цей напрямок і далі буде пріоритетним.

"Коли ми говоримо про Бахмут, то там також є позитивні зміни на півдні. У зоні Кліщіївки за противником залишилося буквально декілька хат, як кажуть наші військові. Там активно працюють українські підрозділи та артилерія. Відбувається просування у зоні Андріївки на півдні та півночі, відтискання противника до залізниці, яка є тривалою лінією оборони. Ця ділянка цікава тим, що там відбувається наступ наших підрозділів у бік Зеленопілля. Тобто фактично розширюється плацдарм для створення передумов спочатку для вогневого оточення Бахмута до просування наших сил, щоб забезпечити повне охоплення міста", - зазначив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express.

Згурець додав, що зараз у цьому нема потреби, бо оця політична пастка для противника щодо утримання ним Бахмута, спричиняє перекидання армією РФ все більше і більше резервів. Відповідно, ворожі сили знищуються і не відбувається просування російських військ на інших напрямках.

"До речі, ворог перекидав на південь свої підрозділи з ділянки, де він намагається якимось чином атакувати, Куп'янськ – Сватове - Кремінна. Там є декілька напрямків – Синьківка, Новоселівське і головний напрямок, де противник намагається вийти на висоти, поблизу Новоєгорівки. Там й далі продовжувалося знищення ворожої бронетехніки. З огляду на використання артилерії та певної кількості підрозділів на цій ділянці це дозволяє нам утримувати позиції й відбивати спроби загарбника вийти на кордони Луганської та Донецької областей. Для досягнення цієї політичної цілі у противника можливостей не вистачає", - підсумував аналітик.