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Головна Війна з Росією Окупанти активно перекидають підрозділи з Херсонщини в напрямку Запоріжжя, - волонтер Головня
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Окупанти активно перекидають підрозділи з Херсонщини в напрямку Запоріжжя, - волонтер Головня

6 вересня, 2023 середа
16:12
Війна з Росією окупанти

Волонтер Роман Головня розповів, що місцеві мешканці на тимчасово окупованих територіях Херсонщини повідомляють про активне перекидання окупаційних військ в бік Запоріжжя

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

"Окупанти зосереджені на тому, щоб утримати свої позиції на тимчасово окупованій території. Оскільки, за інформацією від місцевих мешканців, окупанти активно проводять ротаційні заходи. Велика кількість особового складу окупаційних військ відправляється в бік Запоріжжя. Такі заходи спрямовані на те, щоб підсилити свої війська на цьому напрямку, адже Збройні сили України постійно тиснуть на окупантів", - розповів Головня.

Волонтер також додав, що окупанти продовжують хаотичні обстріли цивільної інфраструктури

"Місцеві мешканці на Лівобережжі Херсонщини відмічають, що кількість окупантів значно зменшилась. Однак росіяни активно підсилюються технікою. У більшості випадків ця техніка застаріла. Також окупанти продовжують хаотично обстрілювати цивільні населені пункти.Таким чином вони намагаються показати, що вони все ще присутні на цій території", - додав він.

Росія
Запоріжжя
російська армія
Херсонщина
окуповані території
окупанти
Контрнаступ ЗСУ
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