Гуменюк назвала головні логістичні шляхи ворога з Криму після пошкодження Чонгарського мосту

Про це начальниця об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк розповіла в Media Center Ukraine.

Основні мости, які зазнали пошкоджень і є ключовими для російських транспортно-логістичних маршрутів, не можуть бути відновлені до повної потужності. Тому окупанти змушені користуватися у багатьох ситуаціях трасою М-17, яка проходить суходолом через Армянськ.

"Оскільки ушкодження, які їм завдані, навіть якщо "підлатані", не відповідають повністю пропускній спроможності. Зокрема, що стосується важкої техніки, озброєння і перевезення боєприпасів. Але в більшості випадків, все ж таки, використовується траса М-17", – розповіла Гуменюк.

На фото: траса М-17

Скрін карти

Щодо траси М-18, яка пролягає через Чонгарський міст, то ворог може ним користуватися лише для перевезення особового складу, адже важкі вантажі переправа не витримає.

Також Гуменюк зазначила, що по Кримському мосту іноді проходять залізничні перевезення, але автомобільний рух – надзвичайно ускладнений.

Удари по Чонгарському мосту

У ніч проти 22 червня російські окупанти заявили про вибух на Чонгарському мосту поблизу тимчасово окупованого Криму.

Ранком 29 липня Сили оборони України завдали нового успішного удару по Чонгарському мосту. Інформацію про влучну роботу ЗСУ підтвердив СтратКом увечері того ж дня.

6 серпня ракети Сил оборони України уразили Чонгарський міст та міст через протоку Тонка, що сполучає місто Генічеськ з Арабатською стрілкою.

В Інституті вивчення війни вважають удари ЗСУ по мостах на окупованій території, яка веде до Криму, частиною української кампанії з перехоплення для створення вирішальних контрнаступальних операцій.

7 серпня Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради, в етері Еспресо повідомив, що Чонгарський міст поки закритий, а по мосту у бік Генічеська вже рухаються невеликі БТРи окупантів.