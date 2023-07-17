Згурець про вибухи на Кримському мосту: Це була чітко спланована операція, яка обмежить логістичні можливості армії РФ
Вибухи на Кримському мосту були чітко спланованою операцією, яка суттєво вплине на спроможність російської армії утримувати Крим та забезпечувати постачання на тимчасово окупованій території України
Про це директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець заявив у етері Еспресо.
"Якщо падають мости фізично, то я думаю, що тут не лише про інформаційно-психологічну операцію, а й про дії, які впливають на логістику РФ на вкрай важливій ділянці", - зазначив він.
Окрім цього, аналітик зазначив, що є відео, де видно зруйновані прольоти моста й це означає, що ймовірно, українська сторона має можливість здійснювати такі удари по Кримському мосту, що не суперечить концепції української армії.
"Зараз ми як експерти намагаємося визначити, яким чином це було зроблено. З одного боку є можливість завдання ракетних ударів, а з іншого боку була інформація, коли говорять про те, що, ймовірно, були використані морські дрони для підриву Кримського мосту", - сказав він.
Проте, Сергій Згурець вважає, що вага тих дронів, які раніше використовувалися для атаки на Севастополь, сягає до 200 кг і навіть, якщо були використані декілька таких дронів по 200 кг, то цього замало, аби спричинити руйнування прольотів мосту.
"Тому, у будь-якому разі, ми говоримо про те, що це силова операція, яка була скерована на обмеження логістики й постачання з РФ до Криму всіх речей, які пов'язані з окупацією. А з іншого боку - це суттєво впливає в перспективі на спроможність російської армії утримувати Крим і забезпечувати постачання на території, які РФ утримує в Запорізькій області", - наголосив він.
Згурець додав, що шляхи постачання принципово змінюються, адже додасться 200-300 км в об'їзд трасами, які так само можуть перебувати під ударами української сторони.
"Тому, я це відношу до чітко спланованої операції, яка обмежує логістичні можливості російських угрупувань на тимчасово окупованій території України", - зазначив Сергій Згурець.
- Нагадаємо, під ранок 17 липня на Кримському мосту пролунали вибухи, після цього окупаційна влада заявила про "надзвичайну подію" та звинуватила в атаці українських військових. На прольотах виявили пошкодження дорожнього полотна, а також кажуть 2 загиблих. В Україні на це відреагували.
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