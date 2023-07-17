Про це директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець заявив у етері Еспресо.

"Якщо падають мости фізично, то я думаю, що тут не лише про інформаційно-психологічну операцію, а й про дії, які впливають на логістику РФ на вкрай важливій ділянці", - зазначив він.

Окрім цього, аналітик зазначив, що є відео, де видно зруйновані прольоти моста й це означає, що ймовірно, українська сторона має можливість здійснювати такі удари по Кримському мосту, що не суперечить концепції української армії.

"Зараз ми як експерти намагаємося визначити, яким чином це було зроблено. З одного боку є можливість завдання ракетних ударів, а з іншого боку була інформація, коли говорять про те, що, ймовірно, були використані морські дрони для підриву Кримського мосту", - сказав він.

Проте, Сергій Згурець вважає, що вага тих дронів, які раніше використовувалися для атаки на Севастополь, сягає до 200 кг і навіть, якщо були використані декілька таких дронів по 200 кг, то цього замало, аби спричинити руйнування прольотів мосту.

"Тому, у будь-якому разі, ми говоримо про те, що це силова операція, яка була скерована на обмеження логістики й постачання з РФ до Криму всіх речей, які пов'язані з окупацією. А з іншого боку - це суттєво впливає в перспективі на спроможність російської армії утримувати Крим і забезпечувати постачання на території, які РФ утримує в Запорізькій області", - наголосив він.

Згурець додав, що шляхи постачання принципово змінюються, адже додасться 200-300 км в об'їзд трасами, які так само можуть перебувати під ударами української сторони.

"Тому, я це відношу до чітко спланованої операції, яка обмежує логістичні можливості російських угрупувань на тимчасово окупованій території України", - зазначив Сергій Згурець.