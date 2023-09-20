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Головна Культура "Жадан і Собаки" випустили клип на нову пісню "Рогань"

"Жадан і Собаки" випустили клип на нову пісню "Рогань"

20 вересня, 2023 середа
16:05
Культура

"Жадан і Собаки" випустили кліп на нову пісню "Рогань" - цю композицію гурт присвятив колориту Роганського житлового масиву, що у Харкові

Цим гурт поділився у facebook.

Кліп зняв молодий режисер Антоніо Лукіч - це його перша робота у якості кліпмейкера.

"Харківська панк-команда "Жадан і Собаки" презентує нову композицію "Рогань". Відео на пісню зняв молодий український режисер Антоніо Лукіч. У результаті творчої співпраці музикантів та Антоніо вийшла повчальна й меланхолійна історія про безтурботність дитинства, п’янкий чар підліткового доростання та важливість горизонтальних соціальних зв’язків", - описує свій кліп гурт.

Кліп розповідає про історію хлопчика, який поквитався з крадієм велосипеда у харківському спальному районі Рогань. У кліпі можна побачити види зруйнованого росіянами Харкова - зокрема Салтівки, яка постраждала найбільше.

  • 28 червня гурт "Жадан і Собаки" під час концерту зібрав 200 тис. грн для ЗСУ.
Харків
Сергій Жадан
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