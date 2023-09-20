"Жадан і Собаки" випустили клип на нову пісню "Рогань"
"Жадан і Собаки" випустили кліп на нову пісню "Рогань" - цю композицію гурт присвятив колориту Роганського житлового масиву, що у Харкові
Цим гурт поділився у facebook.
Кліп зняв молодий режисер Антоніо Лукіч - це його перша робота у якості кліпмейкера.
"Харківська панк-команда "Жадан і Собаки" презентує нову композицію "Рогань". Відео на пісню зняв молодий український режисер Антоніо Лукіч. У результаті творчої співпраці музикантів та Антоніо вийшла повчальна й меланхолійна історія про безтурботність дитинства, п’янкий чар підліткового доростання та важливість горизонтальних соціальних зв’язків", - описує свій кліп гурт.
Кліп розповідає про історію хлопчика, який поквитався з крадієм велосипеда у харківському спальному районі Рогань. У кліпі можна побачити види зруйнованого росіянами Харкова - зокрема Салтівки, яка постраждала найбільше.
- 28 червня гурт "Жадан і Собаки" під час концерту зібрав 200 тис. грн для ЗСУ.
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