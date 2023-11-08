Жадан про виступи російських митців у Європі: "Культура є тим майданчиком, де РФ адвокатує своїх воєнних злочинців"

Таку думку він висловив в інтерв'ю DW.

За його словами, європейці, зокрема німці стверджують, що не можна дегуманізувати ціле суспільство, що є люди, які готові протистояти злу й несправедливості. Звідси прагнення запрошувати на заходи представників РФ.

"Наскільки ця позиція є конструктивною і виправданою, це питання риторичне. Безперечно, російська культура є частиною самої концепції "русского міра". І в цьому випадку вона виконує свою функцію, так чи інакше, більш-менш ефективно. Росіяни запропонували цю можливість, знову ж таки, для певного адвокатування своїх воєнних злочинців. Вони кажуть: "Так, добре, дивіться, от у нас є ракети, вам не подобаються наші ракети, давайте ми їх відставимо вбік, але подивіться, яка в нас культурна спадщина гуманістична!"... І очевидно, що саме культура буде тим майданчиком, з якого почнеться велике адвокатування Росії", - сказав Жадан.

На його думку, митці виправдовуватимуть Росію, в тому числі її політичну систему, й до цього слід бути готовими.

"Коли замовкнуть гармати, продовжиться війна культур", - сказав письменник.