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Головна Культура Жадан про виступи російських митців у Європі: "Культура є тим майданчиком, де РФ адвокатує своїх воєнних злочинців"

Жадан про виступи російських митців у Європі: "Культура є тим майданчиком, де РФ адвокатує своїх воєнних злочинців"

8 листопада, 2023 середа
14:00
Культура Сергій Жадан

Український письменник і музикант Сергій Жадан переконаний, що Росія використовує культурні майданчики в Європі для адвокатування своїх воєнних злочинців

Таку думку він висловив в інтерв'ю DW.

За його словами, європейці, зокрема німці стверджують, що не можна дегуманізувати ціле суспільство, що є люди, які готові протистояти злу й несправедливості. Звідси прагнення запрошувати на заходи представників РФ.

"Наскільки ця позиція є конструктивною і виправданою, це питання риторичне. Безперечно, російська культура є частиною самої концепції "русского міра". І в цьому випадку вона виконує свою функцію, так чи інакше, більш-менш ефективно. Росіяни запропонували цю можливість, знову ж таки, для певного адвокатування своїх воєнних злочинців. Вони кажуть: "Так, добре, дивіться, от у нас є ракети, вам не подобаються наші ракети, давайте ми їх відставимо вбік, але подивіться, яка в нас культурна спадщина гуманістична!"... І очевидно, що саме культура буде тим майданчиком, з якого почнеться велике адвокатування Росії", - сказав Жадан.

На його думку, митці виправдовуватимуть Росію, в тому числі її політичну систему, й до цього слід бути готовими.

"Коли замовкнуть гармати, продовжиться війна культур", - сказав письменник.

  • У вересні в Україні спалахнув скандал через участь українського письменника Андрія Куркова у заході з росіянкою Машею Гессен у Канаді. На його думку, з росіянами слід розмовляти для того, щоб вони більше думали й ставили собі запитання.
Україна
Росія
мистецтво
Європа
Сергій Жадан
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