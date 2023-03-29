Трохи притомили мене численні розмови про наступ. Поясню.

Коли ви хочете пити, то ви п'єте. Якщо у вас води немає, то ви або купуєте пляшку води, або йдете туди, де є вода, і ви можете втамувати свою спрагу. Ви не розповідаєте всьому світу, а робите це. І п'єте, коли з'являється можливість.

З наступом на фронті так само. Він відбудеться, коли буде готова армія, буде достатньо зброї, запаси снарядів будуть задовільними, будуть відповідні погодні умови. Наступ, як бажання втамувати спрагу, буде реалізований, коли будуть всі умови для цього.

Він відбудеться, коли буде готова армія, буде достатньо зброї, запаси снарядів будуть задовільними, будуть відповідні погодні умови. Наступ, як бажання втамувати спрагу, буде реалізований, коли будуть всі умови для цього

Читайте також: Ненависть — це безпорадність разом зі злістю

І якщо сто разів сказати, що ви будете пити воду, то бажання не зникне. А також ви не будете відтягувати момент вгамування спраги, якщо з'явиться перша можливість напитися.

З наступом так само. Так само немає сенсу весь час казати про наступ. Він відбудеться коли у Генштабу будуть всі складові та за першої можливості вдалої реалізації. Все інше — це спекуляції та паразитування на темі.

Наберіться витримки. Вірте в ЗСУ та Залужного! Буде наступ. Буде Перемога! І все буде Україна!

Джерело

Про автора. Борислав Береза, громадський діяч, колишній народний депутат України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.