"Жах у Краматорську" треба розслідувати і притягнути винних до відповідальності, - Макрон

Про це він написав у своєму Twitter.

"Цивільні українці їдуть, щоб уникнути найгіршого. Яка у них зброя? Дитячі візочки, іграшки, валізи. Сьогодні вранці на вокзалі Краматорська родини, які чекали на евакуацію, спіткав жах. Десятки загиблих, сотні поранених. Це жахливо", - написав президент.

Лідер Франції зазначив, що думки його народу з жертвами у Краматорську, Бучі, Маріуполі, Харкові - всюди в Україні.

"Ми підтримуємо розслідування, щоб забезпечити притягнення винних до відповідальності. Наші думки з родинами, які зараз втікають від війни. Ми приймемо їх у нашому Союзі, Союзі миру", - додав Еммануель Макрон.



Раніше обстріл вокзалу засудили Євроради Шарль Мішель та глава МЗС Британії.

Нагадаємо, вранці 8 квітня російські військові з окупованих територій Луганщини запустили касетні снаряди з комплекса "Точка-У" по вокзалу Краматорська, де близько 4 тисяч людей чекали евакуації. Згідно з даними на 16.50, загинуло 50 осіб, госпіталізовані з пораненнями близько ста.

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