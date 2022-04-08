"Жах у Краматорську" треба розслідувати і притягнути винних до відповідальності, - Макрон
Президент Франції Еммануель Макрон відреагував на обстріл російськими військами вокзалу Краматорська
Про це він написав у своєму Twitter.
"Цивільні українці їдуть, щоб уникнути найгіршого. Яка у них зброя? Дитячі візочки, іграшки, валізи. Сьогодні вранці на вокзалі Краматорська родини, які чекали на евакуацію, спіткав жах. Десятки загиблих, сотні поранених. Це жахливо", - написав президент.
Лідер Франції зазначив, що думки його народу з жертвами у Краматорську, Бучі, Маріуполі, Харкові - всюди в Україні.
"Ми підтримуємо розслідування, щоб забезпечити притягнення винних до відповідальності. Наші думки з родинами, які зараз втікають від війни. Ми приймемо їх у нашому Союзі, Союзі миру", - додав Еммануель Макрон.
Раніше обстріл вокзалу засудили Євроради Шарль Мішель та глава МЗС Британії.
- Нагадаємо, вранці 8 квітня російські військові з окупованих територій Луганщини запустили касетні снаряди з комплекса "Точка-У" по вокзалу Краматорська, де близько 4 тисяч людей чекали евакуації. Згідно з даними на 16.50, загинуло 50 осіб, госпіталізовані з пораненнями близько ста.
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