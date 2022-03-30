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Головна війна з Росією Жахіття, які росіяни принесли українському народу, не мають повторитися ніколи, - Єрмак

Жахіття, які росіяни принесли українському народу, не мають повторитися ніколи, - Єрмак

30 березня, 2022 середа
03:26
війна з Росією Андрій Єрмак

Голова ОП Андрій Єрмак впевнений, що жахіття, які росіяни принесли українському народу, не мають повторитися ніколи

Про це заявив голова ОП Андрій Єрмак.

За словами Єрмака, Україна не припиняє дипломатичних зусиль, щоб зупинити війну, і анонсував новий пакет санкцій.

"Ми всі та я особисто підтримуємо цілодобовий зв’язок із нашими міжнародними партнерами, щоб напрацювати якісну та ефективну багатосторонню безпекову угоду. Наші союзники й партнери працюють над впровадженням нового санкційного пакету проти РФ. Також Україні потрібні чітко та якісно прописані юридично ефективні та обов’язкові до виконання міжнародні гарантії безпеки. Жахіття, які росіяни принесли українському народу, не мають повторитися ніколи", - сказав Андрій Єрмак.

  • 25 березня голова ОП Андрій Єрмак заявив, що гарантами безпеки для України мають стати постійні члени ООН, Туреччина, Німеччина, Канада, Ізраїль та Італія.

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Перемовини
російська агресія
війна
Андрій Єрмак
Офіс президента
ОП
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