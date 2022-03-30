Жахіття, які росіяни принесли українському народу, не мають повторитися ніколи, - Єрмак

Про це заявив голова ОП Андрій Єрмак.



За словами Єрмака, Україна не припиняє дипломатичних зусиль, щоб зупинити війну, і анонсував новий пакет санкцій.



"Ми всі та я особисто підтримуємо цілодобовий зв’язок із нашими міжнародними партнерами, щоб напрацювати якісну та ефективну багатосторонню безпекову угоду. Наші союзники й партнери працюють над впровадженням нового санкційного пакету проти РФ. Також Україні потрібні чітко та якісно прописані юридично ефективні та обов’язкові до виконання міжнародні гарантії безпеки. Жахіття, які росіяни принесли українському народу, не мають повторитися ніколи", - сказав Андрій Єрмак.

25 березня голова ОП Андрій Єрмак заявив, що гарантами безпеки для України мають стати постійні члени ООН, Туреччина, Німеччина, Канада, Ізраїль та Італія.

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