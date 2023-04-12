"Жахливий популізм": інвестбанкір Фурса про законопроєкт щодо повернення доплат військовим
Якщо депутати хочуть, щоб військові отримали більше виплат, то разом із законопроєктом потрібно приймати й джерела надходження цих коштів
Про це в ефірі Еспресо заявив інвестиційний банкір Сергій Фурса.
"Я вважаю, що цей законопроєкт є жахливим популізмом і прикладом того, як під доброю обгорткою робляться погані справи. Ми всі за те, щоб військові отримали ще додаткові виплати, але для цього треба розуміти, звідки взяти ці гроші. Цей законопроєкт не дає відповіді, де взяти 150 млрд грн. Їх просто фізично немає в бюджеті", - сказав він.
На думку Фурси, єдина відповідь - це друкувати ці кошти.
"Якщо ми це зробимо, ми повторимо те, що було минулого року - девальвація гривні, ще більша інфляція. Це буде загроза руйнації макрофінансової стабільності, яка дуже важлива. Якщо вже депутати хочуть, щоб військові отримали більше виплат, то разом із законопроєктом потрібно приймати й джерела надходження цих коштів. У цьому законопроєкті є дуже маніпулятивна історія, де вказано, що "ми знижуємо "жирним котам" зарплати і можемо підвищити військовим виплати". Насправді зниження зарплат принесе не більше 2% від потрібної суми. Таким чином, це маніпуляція і поки немає фінансування під цей проєкт - це жахливий демагогічний популізм", - підсумував інвестбанкір.
- 10 квітня Верховна Рада проголосувала за повернення доплат у 30 тисяч гривень військовим, також доплати повернуть працівникам ДСНС і поліцейським.
- 11 квітня нардеп від Голосу Володимир Цабаль вніс до Верховної Ради проєкт постанови, який блокує підписання головою парламенту та президентом законопроєкту про повернення військовослужбовцям доплати у розмірі 30 тисяч грн..
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