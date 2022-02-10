"Жарти про зґвалтування обурливі": Білий дім прокоментував слова Путіна "тєрпі, моя красавіца"
У відповідь на висловлювання Володимира Путіна "тєрпі, моя красавіца" на адресу України в адміністрації президента США заявили, що будь-які "жарти про зґвалтування є обурливими"
Так прессекретарка Білого дому Джен Псакі прокоментувала слова президента Росії під час брифінгу 9 лютого.
"По-перше, я б сказала, що будь-який жарт про зґвалтування, безумовно, викликав би обурення всіх в нашому уряді, чи то з вуст американського, чи то іноземного чиновника", - заявила Псакі.
Вона додала, що Білий дім ніколи не приховував свого занепокоєння щодо неправдивості деяких заяв, які лунають з уст президента Путіна та членів російського керівництва, а також їхньої войовничої риторики.
Нагадаємо, після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном 8 лютого Володимир Путін прокоментував виконання Україною Мінських домовленостей: "Нравітся, нє нравітся - тєрпі, моя красавіца". Ці слова багато російськомовних витлумачили як жарт про зґвалтування, спрямований проти України.
- Президент України Володимир Зеленський у відповідь на слова Путіна сказав, що "це вже перебір" і "Україна дуже терпляча".
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