"Щодо "моя" - це вже перебір": Зеленський відповів Путіну на "тєрпі, моя красавіца"
Президент України Володимир Зеленський прокоментував слова Путіна щодо виконання Мінських угод Україною "Нравится-не нравится, терпи, моя красавица"
Про це він сказав на спільній із Президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном пресконференції, відповідаючи на запитання щодо вчорашньої фривольної заяви Путіна.
"Путін правий у тому, що Україна - "красавица", а от щодо "моя" - це вже перебір. Щодо терплячості... Україна дуже терпляча, тому що це мудрість, тому що це важливо не тільки для України, а й для всієї Європи", - зазначив Зеленський.
- Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон заперечує, що говорив з Володимиром Путіним про "фінляндизацію" України.
- Президент Франції Еммануель Макрон анонсував зустріч політичних радників лідерів країн "нормандської четвірки" у Берліні 10 лютого.
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