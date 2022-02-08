"Щодо "моя" - це вже перебір": Зеленський відповів Путіну на "тєрпі, моя красавіца"

Про це він сказав на спільній із Президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном пресконференції, відповідаючи на запитання щодо вчорашньої фривольної заяви Путіна.



"Путін правий у тому, що Україна - "красавица", а от щодо "моя" - це вже перебір. Щодо терплячості... Україна дуже терпляча, тому що це мудрість, тому що це важливо не тільки для України, а й для всієї Європи", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон заперечує, що говорив з Володимиром Путіним про "фінляндизацію" України.

Президент Франції Еммануель Макрон анонсував зустріч політичних радників лідерів країн "нормандської четвірки" у Берліні 10 лютого.