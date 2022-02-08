Відмова у членстві в НАТО і позаблоковий статус: Макрон заперечив, що обговорював із Путіним "фінляндизацію" України
Президент Франції Еммануель Макрон заперечує, що говорив з Володимиром Путіним про "фінляндизацію" України
Про це він сказав під час спільної пресконференції з Президентом Володимиром Зеленським.
Відповідаючи на запитання журналістки видання Bloomberg, Макрон спростував інформацію французьких ЗМІ про ймовірність"фінляндизації" України.
"Фінляндизація" - це значні обмеження державної самостійності, які велика держава накладає на свого більш слабкого сусіда.
- Нагадаємо, що український політик Андрій Шкіль вважає, що за результатами зустрічі президенту РФ Володимиру Путіну не вдалося змінити позицію президента Франції Емманюеля Макрона щодо України.
- А президент Франції Еммануель Макрон заявив, що візитом до Москви прагнув запобігти ескалації конфлікту РФ і України й ця мета для нього виконана.
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