Відмова у членстві в НАТО і позаблоковий статус: Макрон заперечив, що обговорював із Путіним "фінляндизацію" України

Про це він сказав під час спільної пресконференції з Президентом Володимиром Зеленським.



Відповідаючи на запитання журналістки видання Bloomberg, Макрон спростував інформацію французьких ЗМІ про ймовірність"фінляндизації" України.



"Фінляндизація" - це значні обмеження державної самостійності, які велика держава накладає на свого більш слабкого сусіда.

Нагадаємо, що український політик Андрій Шкіль вважає, що за результатами зустрічі президенту РФ Володимиру Путіну не вдалося змінити позицію президента Франції Емманюеля Макрона щодо України.

А президент Франції Еммануель Макрон заявив, що візитом до Москви прагнув запобігти ескалації конфлікту РФ і України й ця мета для нього виконана.