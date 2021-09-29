Железняк: Рада не розглядатиме наступного тижня "ресурсний" законопроєкт у другому читанні

Про це Железняк написав у Telegram.



"За попередньою інформацією "ресурсного" податкового закону №5600 на наступному тижні не буде", - написав Железняк.



Він додав, на наступному тижні планується розглянути законопроєкти, необхідні для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ) і Світовим Банком.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон №5600 за основу 1 липня.

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