Железняк: "ресурсний" законопроєкт посів друге місце по кількості правок до другого читання за всю історію голосувань Ради

Про це народний депутат партії "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Facebook.



"Депутати звичайно не змогли побити абсолютний рекорд банківського законопроєкту (нагадаю, там було 16 586 правок), але тепер №5600 займає друге місце в історії українського парламентаризму по кількості отриманих пропозицій до другого читання", - написав Железняк.



Так, за словами нардепа, приблизна кількість правок до законопроєкту складає 10 300. Відтак, за його підрахунками, якщо кожен автор правок буде наполягати на розгляді в залі, то час прийняття закону буде приблизно 260 годин або дев'ятнадцять пленарних тижнів.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb