Железняк: "ресурсний" законопроєкт посів друге місце по кількості правок до другого читання за всю історію голосувань Ради
Народні депутати подали до так званого "антиахметівського" законопроєкту №5600, який, серед іншого, передбачає збільшення податків, близько 10,3 тис. правок
Про це народний депутат партії "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Facebook.
"Депутати звичайно не змогли побити абсолютний рекорд банківського законопроєкту (нагадаю, там було 16 586 правок), але тепер №5600 займає друге місце в історії українського парламентаризму по кількості отриманих пропозицій до другого читання", - написав Железняк.
Так, за словами нардепа, приблизна кількість правок до законопроєкту складає 10 300. Відтак, за його підрахунками, якщо кожен автор правок буде наполягати на розгляді в залі, то час прийняття закону буде приблизно 260 годин або дев'ятнадцять пленарних тижнів.
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