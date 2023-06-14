"Женіть назад російське лайно": культовий чеський хокеїст відвідав Україну та поділився емоціями

Відео Домінік Гашек опублікував у твіттері.

"Дякую за нагороду "Друг України". Я ціную це. Я зустрів багато дітей та дорослих хокеїстів, а також спортсменів, які отримали травми через війну. Я дуже дякую вам за те, що ви робите. Ви робите це не тільки для своєї країни, а й для усієї Європи. Тримаю кулаки за кожного з вас, за те, що ви робите - захищаєте свою чудову країну, свою свободу. Очищуєте країну від російських окупантів. Женіть назад російське лайно. Слава Україні, слава українському спорту й хокею", – сказав Гашек.

Хто такий Домінік Гашек

58-річний чеський голкіпер Домінік Гашек виступав у НХЛ з 1990 до 2008 року та вважається одним з найкращих у своєму амплуа в історії.

Гашек - олімпійський чемпіон 1998 року, дворазовий володар Кубка Стенлі 2002 та 2008 років (у складі "Детройт Ред-Вінгс").

З початку повномасштабної агресії РФ проти України він закликав Національну хокейну лігу прогнати російських хокеїстів зі США та Канади.

Появу в Матчі всіх зірок НХЛ сина російського хокеїста Олександра Овечкіна, Гашек назвав плювком в обличчя пораненим та загиблим українським дітям.