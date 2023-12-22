"Жест непохитної солідарності": Єврокомісія передасть Україні додаткові 500 електрогенераторів

Про це йдеться на офіційному акаунті Єврокомісії у соцмережі Х.

"Жорстокі напади Росії, що продовжуються, зробили українську енергетичну інфраструктуру вразливою. Ми відправляємо в Україну ще 500 електрогенераторів, збільшивши їхню загальну кількість до понад 5500, щоб забезпечити достатнє енергопостачання та підтримати роботу життєво важливих служб", - вказано в повідомленні.

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Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн уточнила, що генератори забезпечуватимуть електроенергією українські лікарні та школи.

"Це ще один знак нашої непохитної солідарності та підтримки України та її народу", - додала вона.