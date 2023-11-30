На випадок блекаутів: українські медзаклади отримають ще 27 потужних генераторів
Українські лікарні та медичні заклади освіти отримають ще 27 генераторів для безперебійної роботи під час ймовірних блекаутів
Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
Зазначається, що генератори потужністю 13-18 кВТ закупили у межах співпраці МОЗ України та Світового банку.
Їх, відповідно до потреб, відправлять до Житомирської, Харківської, Тернопільської, Сумської, Рівненської, Полтавської, Луганської, Дніпропетровської, Кіровоградської областей та міста Києва.
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Як вказали в МОЗ, генератори допоможуть забезпечити безперебійну роботу медзакладів за критичних ситуацій.
"Вони спрацьовуватимуть автоматично у разі аварійного відключення електроенергії та постачатимуть напругу в мережу. Таким чином, медики зможуть працювати навіть в умовах відключень електроенергії та рятуватимуть життя та здоров’я пацієнтів", - йдеться у повідомленні.
- Українські медичні заклади станом на 8 листопада забезпечені 10 016 генераторами для постійної роботи на випадок блекаутів узимку.
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