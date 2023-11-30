На випадок блекаутів: українські медзаклади отримають ще 27 потужних генераторів

Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Зазначається, що генератори потужністю 13-18 кВТ закупили у межах співпраці МОЗ України та Світового банку.

Їх, відповідно до потреб, відправлять до Житомирської, Харківської, Тернопільської, Сумської, Рівненської, Полтавської, Луганської, Дніпропетровської, Кіровоградської областей та міста Києва.

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Як вказали в МОЗ, генератори допоможуть забезпечити безперебійну роботу медзакладів за критичних ситуацій.

"Вони спрацьовуватимуть автоматично у разі аварійного відключення електроенергії та постачатимуть напругу в мережу. Таким чином, медики зможуть працювати навіть в умовах відключень електроенергії та рятуватимуть життя та здоров’я пацієнтів", - йдеться у повідомленні.