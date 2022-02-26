Жінка власноруч спалила БТР на Харківщині
У Харківській області жінка за допомогою коктейля Молотова знищила бронетранспортер
Про це повідомляє пресслужба Сухопутніх військ ЗСУ в Facebook.
На Харківщині панянка власноруч спалила БТР орків за допомогою коктейля Молотова. Коня на скаку це вже атстой... Будь, як жіночка з Харкова", - йдеться у повідомленні.
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