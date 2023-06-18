Жінка з Еквадору померла через тиждень після того, як "ожила" у труні під час своїх похорон
В Еквадорі 76-річна жінка, Белла Монтойя, померла через тиждень після того, як була помічена живою в труні на своїх похоронах
Про це пише BBC.
У заяві міністерства охорони здоров'я Еквадору зазначено, що смерть 76-річної Белли Монтої настала в результаті ішемічного інсульту, після проведеного нею тижня в реанімаційному відділенні. Також там підкреслили, що жінка перебувала під постійним наглядом медичного персоналу.
Після смерті тіло жінки повернули до того ж похоронного бюро, де вона прийшла до тями. Міністерство охорони здоров'я Еквадору скликало комісію експертів для розгляду її справи.
- Нагадаємо, що 9 червня Еквадорі 76-річна жінка, яку оголосили мертвою в лікарні, почала дихати в труні. Міністерство охорони здоров'я Еквадору створило комітет для розслідування інциденту.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.8
Купівля 36.8Продаж 37.37
-
EUR
Купівля 40.14Продаж 40.91
- Актуальне
- Важливе