Про це пише BBC.

У заяві міністерства охорони здоров'я Еквадору зазначено, що смерть 76-річної Белли Монтої настала в результаті ішемічного інсульту, після проведеного нею тижня в реанімаційному відділенні. Також там підкреслили, що жінка перебувала під постійним наглядом медичного персоналу.

Після смерті тіло жінки повернули до того ж похоронного бюро, де вона прийшла до тями. Міністерство охорони здоров'я Еквадору скликало комісію експертів для розгляду її справи.