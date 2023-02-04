Жінки-чиновниці можуть виїжджати за кордон: в уряді назвали умови

Про це повідомили в telegram.

"Нещодавно були запроваджені нові правила перетину кордону для держслужбовців та представників органів місцевого самоврядування. Однак українські жінки-посадовці можуть безперешкодно відвідувати своїх дітей, які перебувають за кордоном", - йдеться у дописі.

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Зокрема для перетину кордону необхідно надати свідоцтво про народження дитини або завірену копію, чи інший документ, який засвідчує, що ця жінка є матір'ю неповнолітньої дитини. При цьому має бути відмітка у базі Держприкордонслужби про перетин кордону дитиною. Однак, якщо ж такої відмітки немає - потрібно мати довідку про перебування дитини на консульському обліку в іншій країні.