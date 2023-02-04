Жінки-чиновниці можуть виїжджати за кордон: в уряді назвали умови
Українські жінки, які обіймають посади на державній службі, можуть безперешкодно відвідувати своїх неповнолітніх дітей, які перебувають за кордоном
Про це повідомили в telegram.
"Нещодавно були запроваджені нові правила перетину кордону для держслужбовців та представників органів місцевого самоврядування. Однак українські жінки-посадовці можуть безперешкодно відвідувати своїх дітей, які перебувають за кордоном", - йдеться у дописі.
Читайте також: Після заборони на виїзд держслужбовцям з України не випустили двох осіб, - прикордонники
Зокрема для перетину кордону необхідно надати свідоцтво про народження дитини або завірену копію, чи інший документ, який засвідчує, що ця жінка є матір'ю неповнолітньої дитини. При цьому має бути відмітка у базі Держприкордонслужби про перетин кордону дитиною. Однак, якщо ж такої відмітки немає - потрібно мати довідку про перебування дитини на консульському обліку в іншій країні.
- Нагадаємо, Володимир Зеленський повідомив, що РНБО прийняла рішення про заборону на виїзд посадовців за кордон з недержавних причин.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.62
Купівля 39.62Продаж 40.33
-
EUR
Купівля 42.62Продаж 43.62
- Актуальне
- Важливе