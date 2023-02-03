Після заборони на виїзд держслужбовцям з України не випустили двох осіб, - прикордонники
З моменту заборони на виїзд посадовим особам, з України не випустили двох осіб, які попадають під ці обмеження
Про це розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, передає РБК-Україна.
"Я не можу сказати, чи це були жінки, або чоловіки та яку посаду вони обіймали. Чи це були топ-чиновники, чи вони були заброньовані за органами державної влади... Прикордонниками за час дії нових правил перетину кордону, зокрема держслужбовцями, через кордон не були пропущені дві особи з переліку тих осіб, які визначив Кабінет міністрів України", - розповів Демченко.
- Нагадаємо, Володимир Зеленський повідомив, що РНБО прийняла рішення про заборону на виїзд посадовців за кордон з недержавних причин.
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