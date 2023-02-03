Після заборони на виїзд держслужбовцям з України не випустили двох осіб, - прикордонники

Про це розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, передає РБК-Україна.

"Я не можу сказати, чи це були жінки, або чоловіки та яку посаду вони обіймали. Чи це були топ-чиновники, чи вони були заброньовані за органами державної влади... Прикордонниками за час дії нових правил перетину кордону, зокрема держслужбовцями, через кордон не були пропущені дві особи з переліку тих осіб, які визначив Кабінет міністрів України", - розповів Демченко.